В Британии к осени пообещали два миллиарда доз вакцины от коронавируса

Британская фармацевтическая компания «АстраЗенека» (AstraZeneca) планирует к сентябрю выпустить два миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

В компании подчеркнули, что уже начали производство, чтобы успеть к моменту получения результатов ее применения.

«Мы хотим быть максимально быстрыми. Конечно, это решение сопряжено с риском, но это финансовый риск в том случае, если вакцина не сработает. Тогда все материалы, все изготовленные нами вакцины будут потрачены впустую», — рассказал директор «АстраЗенека» Паскаль Сорио (Pascal Soriot).

В компании отметили, что производство такого количества доз стало возможным благодаря заключению соглашений с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также с государственным институтом вакцин Индии (Serum Institute of India).

В случае успешности вакцины, ею обещают обеспечить сотни миллионов людей во всем мире, в том числе и в странах с низким уровнем дохода — туда планируют направить миллиард доз.

Компания «АстраЗенека» стала стала партнером исследований вакцины, разрабатываемой в Оксфордском университете. Ее начали испытывать в апреле. В июне появятся результаты первой фазы клинических исследований. Если они будут успешными, к сентябрю жители Великобритании уже будут обеспечены вакциной.

В России ранее, 4 июня, заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих. Сообщалось, что уже прошли испытания на мелких и крупных животных (хомяках и обезьянах). Ее проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

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