Константин Хабенский захотел отремонтировать квартиру и попался мошенникам

Российский актер и режиссер Константин Хабенский захотел отремонтировать свою элитную квартиру в районе метро «Новослободская», но попался мошенникам — строители не выполнили работы в рамках обязательств. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как выяснилось, артист обратился в Следственный комитет в марте 2019-го. Тогда в конце зимы у Хабенского родилась дочь, и ремонт затевался непосредственно из-за появления ребенка.

Материалы по теме Новая эра Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?

Осенью 2018 года Константин вместе с супругой, актрисой Ольгой Литвиновой, заключили договор с компанией «Империя». Ремонтные работы обошлись практически в шесть с половиной миллионов рублей. Однако впоследствии выяснилось, что организация выполнила свои обязательства не в полном объеме.

Пара указала на это подрядчику и потребовала вернуть деньги. Тот согласился с претензиями, но попросил отсрочку до 1 марта 2020 года. Однако и через год деньги Хабенскому «Империя» не вернула. В итоге супругам пришлось специально заказывать строительно-техническую экспертизу для подтверждения факта обмана и затем обращаться в правоохранительные органы.

«Пока ведется доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено», — рассказал источник телеканала. В настоящее время у «Империи» уже сменился генеральный директор. Вместо Руслана Сауткина, к которому у Хабенского и были претензии, компанией руководит другой человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru