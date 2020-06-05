Путин поручил бескомпромиссно разобраться с ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил тщательно и бескомпромиссно разобраться с ЧП, вызванным разливом топлива в Норильске. Об этом он заявил во время совещания по экологии, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Путин также поручил взять ситуацию под полный контроль тем структурам, которые напрямую в ней задействованы.

Перед этим на том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту, что авария в Норильске локализована, дальнейшего развития ЧП не будет.

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