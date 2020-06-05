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Перечислены российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (1855), Подмосковье (762), Санкт-Петербурге (378), Нижегородской области (330) и Свердловской области (251). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более сотни заражений выявили в Ростовской области (196), Красноярском крае (173), Смоленской области (150), Волгоградской области (128), Воронежской области (126), Ивановской области (125), Архангельской области (125), Дагестане (124), Орловской области (121), Башкортостане (119), Ханты-Мансийском автономном округе (117), Челябинской области (108), Новосибирской области (108) и Тульской области (105).

Меньше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Республике Алтай и Севастополе — по два.

Всего в России на 5 июня выявлено 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии в стране зафиксировали 449 834 случая коронавируса, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.

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