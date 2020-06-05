Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,5 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом увеличилось до 5528, за последние сутки зафиксировано 144 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 5 июня.

За последние сутки инфекция выявлена у 8726 россиян в 85 регионах. Всего в стране отмечено 449 834 случая заражения.

В оперативном штабе также сообщили, что наибольшее число заражения за последние сутки отмечено в Москве (1855), Подмосковье (762), Санкт-Петербурге (378), а также в Нижегородской (330) и Свердловской (251) областях.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 государств. По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, прирост числа заразившихся за сутки составил 123,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 391 179 пациентов, 2,87 миллиона человек выздоровели.

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