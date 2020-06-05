Разрушивший железнодорожный мост под Мурманском паводок начал ослабевать

Паводок реки Кола под Мурманском, разрушивший железнодорожный мост, начал ослабевать — уровень воды понизился. Информация об этом опубликована в сообществе «Городское поселение Кильдинстрой» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что за ночь уровень воды опустился на 8 сантиметров, к 11 часам — еще на 2,5.

Точный уровень воды на 5 июня неизвестен. На утро 4 июня паводок усилился и уровень воды составлял 392 сантиметра. Предполагалось, что к вечеру он преодолеет отметку в 400 сантиметров, называемую «опасным явлением».

Как рассказывал замгубернатора Мурманской области Юрий Сердечкин также сообщал, что в ближайшее время для жителей поселков, которые подтапливаются, организуют пункт временного размещения. Оттуда вывозят девять семей, их разместят в гостинице и обеспечат питанием. Дома будут охранять от мародерства.

Обрушение моста через Колу произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30 числа на 1346-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыли движение. Поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.

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