Зеленский выступил за создание украинских ЧВК

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку сбалансированного законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом пишет портал Liga.net.

По его словам, к подготовке соответствующего нормативного акта может присоединиться консультативный совет по делам ветеранов при главе государства. Зеленский также напомнил, что на данный момент существует два законопроекта, которые пока не зарегистрированы в Верховной Раде.

«В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — сказал украинский лидер, говоря о возможном появлении в стране ЧВК.

Зеленский добавил, что первоочередные наработки стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы депутаты успели принять их до закрытия сессии.

Журналисты отмечают, что большинство крупных украинских бизнесменов фактически имеют свои «частные армии» — охранные фирмы или так называемые службы безопасности, в которых работают бывшие сотрудники силовых ведомств. Кроме того, в ряде регионов существует так называемая муниципальная стража (варта) — охранные структуры, созданные при местных советах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!