В НАТО приготовились ко второй волне пандемии коронавируса

Руководство НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

По его словам, НАТО намерено подготовить ресурсы для оперативной транспортировки медицинских материалов и складов с медицинским оборудованием на случай новой вспышки инфекции.

«Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с альянсом», — отметил Столтенберг.

Подготовка плана будет завершена в ближайшее время, в середине июня он будет представлен на совещании министров обороны альянса, которое пройдет в формате видеоконференции.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич рассказал о влиянии коронавируса на операции НАТО. По его словам, пандемия не повлияла на способность НАТО проводить операции в разных точках мира. Пич добавил, что альянс обеспечивает безопасность своих военных.

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