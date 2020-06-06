Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, остальные — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться.

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Под санкции могут попасть 25 супертанкеров, способные перевозить до двух миллионов баррелей нефти, а также 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — заявил собеседник Reuters.

Ранее сообщалось, что находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают. Впервые о подозрительном нефтяном трейдере стали говорить в конце прошлого года. К настоящему времени компания стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, у нее контракты на 32 миллиона баррелей.

Венесуэла является мировым лидером по разведанным запасам нефти, но не может торговать ею свободно из-за политики США. Вашингтон последовательно лишает страну нефтяных доходов, чтобы оказать давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его свержения.

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