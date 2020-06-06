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Перечислены российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (1992), Московской области (758), Санкт-Петербурге (347), Нижегородской области (321), Свердловской области (249) и Ростовской области (212). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более сотни заражений выявили в Красноярском крае (168), Дагестане (156), Ивановской области (130), Челябинской области (128), ХМАО (127), Архангельской области (125), Волгоградской области (125), Орловской области (111), Ульяновской области (109), Тульской области (107), Новосибирской области (107), Воронежской области (106), Башкирии (105) и Самарской области (104).

Меньше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Севастополе — один.

За последние сутки в России выявили 8855 новых зараженных Скончались 197 пациентов с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 8708.

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