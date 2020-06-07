В Балтийском море начались учения НАТО

В Балтийском море стартовали международные учения Baltops, в которых принимают участие представители 19 стран НАТО. Об этом сообщает ERR.

Учения продлятся с 7 по 16 июня. В них примут участие три тысячи военнослужащих, 29 кораблей и 29 авиасредств альянса.

В этом году проводится исключительно морская часть маневров, чтобы сократить количество контактов между военнослужащими в условиях пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия и НАТО не смогли договориться о военной сдержанности на время пандемии коронавируса. Глава МИД России Сергей Лавров направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил поставить на паузу военную деятельность. Но там ответили, что активность альянса носит оборонительный характер, а ее усиление связано с российской угрозой.

Baltops — ежегодные международные учения, которые регулярно проводят с 1972 года. Их цель — повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

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