Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор показал свой праздничный торт в честь «ухода на пенсию». Он опубликовал фото на своей странице в Twitter.

«Счастливого ухода на пенсию, папочка», — написано на праздничном торте бойца с шоколадом и клубникой.

7 июня Макгрегор объявил о завершении карьеры. «Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — написал он в Twitter.

В прошлом спортсмен уже несколько раз — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Однако в итоге это оказывалось неправдой.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

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