Показано «зеркало» Путина

Показано «зеркало», в которое президент России Владимир Путин посмотрелся перед началом совещания с министрами и чиновниками. Отрывок из передачи «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1», опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видно, как президент смотрится в огромный телеэкран перед ним, поправляя галстук.

Ранее сообщалось, что глава Бурятии Алексей Цыденов «потерял» 400 миллионов рублей на совещании с Владимиром Путиным.

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