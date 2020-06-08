В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония. Также все скончавшиеся имели положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в городе достигло 3029.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 197 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 104 тысяч — выздоровели.

Всего за последние сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 476 658 человек в 85 регионах.

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