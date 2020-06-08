Солист «Иванушек» чуть не умер в свой день рождения

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, как в 2001 году чуть не умер в свой день рождения. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

По словам певца, на его праздник, устроенный в честь 30-летия, пришел незнакомый человек вместе с охранником — его пригласил сосед Андреева. У артиста случился конфликт с незнакомцем, после чего охранник ударил его.

«Я упал, потом очнулся через какое-то время. Лужа крови, гости разбежались», — вспомнил исполнитель. После инцидента его сразу доставили в больницу, где без анестезии зашили рану на затылке. Как пояснил участник «Иванушек», «зашивали на живую», так как в его крови был алкоголь. Медики надеялись, что образовавшуюся внутреннюю гематому получится вывести при помощи медикаментов.

«Голова разрушалась просто. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы как-то снизить температуру, а он через пять минут становился горячим», — поделился Андреев. Через несколько недель ему провели трепанацию черепа. По словам артиста, без этой операции он мог умереть.

В эфире передачи Андреев также вспомнил о романе с певицей Жанной Фриске. 49-летний исполнитель заявил, что его отношения с Фриске завязались, когда она выступала в составе группы «Блестящие». Тогда пара решила не афишировать свою связь.

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