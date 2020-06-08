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Названа смертельная опасность негативных мыслей

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Фото: Globallookpress.com

Ученые Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера — неизлечимой и смертельной формы деменции. Статья специалистов, в которой называется новая причина опасного слабоумия, опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia.

В исследовании, которое продлилось несколько лет, приняли участие 360 человек старше 55 лет. Добровольцы, у которых измерялся уровень депрессивности и тревожности, периодически сообщали о том, как часто они размышляли о прошлом и беспокоились о будущем. Участники также прошли тестирование на память, внимание, пространственное мышление и язык. 113 людям была проведена позитронно-эмиссионная томография для определения уровня отложений тау-белка и бета-амилоидов.

Оказалось, что повторяющееся негативное мышление связано со снижением когнитивных функций (например, ухудшение памяти) в течение последующих четырех лет, а также отложением в мозге вредных белковых агрегатов, что также наблюдается при болезни Альцгеймера. Уже известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, однако впервые показано, что таким фактором могут выступать определенные паттерны мышления.

В сентябре 2019 года сообщалось, что физические упражнения несколько раз в неделю могут задержать прогрессирование болезни Альцгеймера у людей с высоким риском заболевания. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в США.

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