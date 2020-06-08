Молодая россиянка протащила полицейского на двери машины и попала на видео

В Ростовской области молодая россиянка отказалась выходить из машины, протащила полицейского на двери своей машины и попала на видео. Ролик в понедельник, 8 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как полицейские уговаривают девушку-водителя покинуть автомобиль, но та отказывается подчиниться. В какой-то момент она произносит фразу «молодой человек, я уезжаю», после чего нажимает на газ и срывается с места вместе с повисшем на водительской двери стражем порядка, который через несколько метров упал на асфальт.

После случившегося сотрудники полиции задержали девушку, в отношении нее составили три административных протокола: за отказ от медосвидетельствования, за сокрытие с места ДТП и неповиновение сотрудникам полиции. Пострадавший сотрудник доставлен в больницу с многочисленными травмами.

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