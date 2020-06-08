Спортсмена из ОАЭ дисквалифицировали на 20 лет за жестокое обращение с лошадью

Всадник из ОАЭ Абдул Азиз Аль-Касими дисквалифицирован Международной федерацией конного спорта (FEI) на 20 лет за жестокое обращение с лошадью. Об этом сообщает Inside the Games.

Коня спортсмена усыпили в 2016 году после открытого перелома правой конечности на соревнованиях по конному пробегу во Франции. Вскрытие показало, что лошади систематически вводился запрещенный препарат, который имеет обезболивающий эффект, но повышает риск получения животным серьезных травм.

Представители Аль-Касими пытались доказать, что вещество использовалось лишь для эвтаназии, однако FEI доказало, что именно инъекции стали причиной перелома, который привел к гибели лошади.

20-летняя дисквалификация всадника из ОАЭ стала рекордной в истории конного спорта. Кроме того, Аль-Касими должен заплатить штраф в размере 29,5 тысячи евро. В FEI подчеркнули, что такое решение должно предостеречь всех спортсменов от жестокого обращения с лошадьми.

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