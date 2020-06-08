Москва отреагировала на задержание российского музыканта в Германии

Посольство России в Берлине отреагировало на задержание российского музыканта Дениса Казначеева германскими властями по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии рассказали, что уже пытаются установить контакт как с задержанным, так и с властями Германии. Указывается, что запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Казначеева пока не поступало. Российское посольство также уточняет обстоятельства происшедшего.

Ранее стало известно, что в Берлине задержали российского диджея Дениса Казначеева. Американское министерство юстиции потребовало его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети.

Авторы официальной страницы музыканта в Facebook создали онлайн-петицию и начали сбор средств для помощи Казначееву. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности», — написали они.

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