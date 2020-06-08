В Петербурге начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В Санкт-Петербурге с 15 июня начнут бесплатно тестировать местных жителей на антитела к коронавирусу. Анализ позволяет понять, болел ли человек COVID-19, либо болеет на момент сдачи теста. Об этом сообщается в группе городского оперштаба во «ВКонтакте».

Бесплатное тестирование продлится до 19 июня. Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить анкету на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, либо пройти анкетирование в едином информационном центре Роспотребнадзора по телефону.

Жители Москвы могут бесплатно пройти такое тестирование с 27 мая. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, анализы принимаются в 30 городских поликлиниках. По результатам тестов можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, выработан ли у него иммунитет или на сегодняшний день он болен. Ежедневно в Москве планировалось проводить до пяти тысяч бесплатных тестов.

По последним данным, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии коронавируса выявлено 18 835 случаев заболевания. Больше заразившихся только в Москве (197 018 случаев) и Московской области (44 983). Всего в России выздоровело 230 688 человек, еще пять тысяч скончались.

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