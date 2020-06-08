В России общее число зараженных коронавирусом превысило 476 тысяч

В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 476 тысяч. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8 985 случаев заражения. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

По данным на 7 июня в стране было выявлено 467 673 случая заражения.

Ранее в Минздраве дали рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам. Им посоветовали продолжать соблюдать меры профилактики до окончания пандемии наравне с остальными гражданами.

По словам главного инфекциониста ведомства Елены Малинниковой, наличие антител, которые синтезируются во время болезни, «не гарантирует защиту от повторного заражения».

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