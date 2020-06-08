Лицензии для утилизаторов промышленных отходов предложили сделать временными

Росприроднадзор и Минприроды предложили ввести лицензии с ограниченным сроком вместо бессрочных разрешений для операторов по обращению с промышленными отходами. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Сейчас работа операторов по обращению с промышленными отходами лицензируется. Но эта лицензия бессрочная. Получил ее один раз на всю жизнь — и занимаешься обращением с отходами, независимо от наличия специализированной техники и финансовых ресурсов», — сказала Радионова.

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Соответствующее предложение поступило в правительство. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что утилизаторам это нововведение не будет стоить ничего, кроме оплаты пошлины в размере трех тысяч рублей. «Это можно сделать быстро и максимально прозрачно. Но при этом я хочу, чтобы в приложении к лицензии прилагалось подтверждение мощностей», — отметила чиновница.

Она добавила, что лицензии будут выдаваться минимум на пять-шесть лет: «Это достаточно для того, чтобы окупить инвестиционный цикл и чтобы государство имело инструмент контроля».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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