Жителям Ямала разрешили летать в Сочи, Симферополь и Москву

Жителям Ямала разрешили летать Сочи, Симферополь и Москву — регион возобновил регулярные субсидируемые полеты. Об этом заявил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рейсы из Салехарда в Москву и обратно возобновятся с 10 июня, они будут совершаться ежедневно — ранее он выполнялся четыре раза в неделю, однако в столице с 9 июня отменили режим самоизоляции и обязательное использование пропусков.

Дважды в неделю можно будет улететь из Салехарда в Сочи и обратно (четверг, суббота), из Салехарда в Симферополь и обратно (вторник, пятница), а также из Нового Уренгоя в Сочи и обратно (суббота, воскресенье).

Один раз в неделю будут летать самолеты Новый Уренгой — Симферополь и обратно (среда) и Ноябрьск — Симферополь и обратно (четверг).

По данным на 9 июня в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 2833 случаев коронавируса, выздоровели 1475 человек, умерли — 13. Всего в России с начала пандемии выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах, умерли 6142 человек, выздоровели 242 397.

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