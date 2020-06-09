Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность

Учительница русского языка Татьяна Гартман опубликовала видео, в котором пристыдила блогера и журналиста Юрия Дудя за ошибки в произношении. Ролик доступен на YouTube.

Гартман обратила внимание на то, что в интервью с актером Павлом Деревянко блогер поправлял интервьюируемого, однако и сам нередко демонстрирует безграмотность. «Похвально, что Юрий борется за чистоту языка, однако ему тоже не мешало бы подтянуть свой русский», — отметила она.

Учитель разобрала несколько выпусков блогера и привела примеры. В частности, в ролике, посвященном Кремниевой долине, Дудь спрашивал, «закончил ли» человек высшее учебное заведение. «Когда говорят о школе или любом другом учебном заведении, нужно употреблять глагол окончить, а не закончить», — пояснила педагог.

По словам преподавателя, в глаголе «прикрепить», когда Дудь говорит о ссылке в интернете, ударение должно падать на последний слог. «Не прикрЕпим, а прикрепИм. В этом слове слабый корень и ударение всегда должно стоять за ним», — объяснила Гартман.

Учительница также разобрала ударение блогера в слове «тролли», когда он спрашивал собеседника о «фабрике троллей» на Камчатке. «Не троллЕй, а трОллей. В слове неподвижное ударение на корне, и оно сохраняется во всех падежах и числах», — подчеркнула она.

Сам блогер позже прокомментировал ролик Гартман в Instagram. Он признал, что продолжает совершать ошибки в языке, поблагодарил ее за новые знания и пообещал работать над собой.

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