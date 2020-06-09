Звезду «Флэша» уволили за старые сексистские твиты

Звезду «Флэша» Хартли Сойера уволили из сериала за старые сексистские твиты, которые он опубликовал в 2011 и 2014 годах.

На протяжении последних трех сезонов актер исполнял роль супергероя Ральфа Дибни. В настоящее время его аккаунт в социальной сети Twitter удален, однако скриншоты с его высказываниями недавно появились в сети.

Представители телевизионной сети CW, продюсеры компаний Warner Bros. TV и Berlanti Productions, а также исполнительный продюсер сериала Эрик Уоллес обнародовали заявление, в котором пояснили, что Сойер не вернется в седьмом сезоне.

«Что касается постов мистера Сойера в социальных сетях, мы не допускаем уничижительных замечаний, нацеленных на какую-либо расу, этническую принадлежность, национальное происхождение, пол или сексуальную ориентацию. Такие высказвания противоречат нашим ценностям и политике», — говорится в обращении.

В разошедшихся по сети скриншотах можно увидеть, что Сойер жаловался на то, что «все актрисы жирные», и задавался вопросом, куда делись худые девушки. Кроме того, он признался, что на одном из прослушиваний смотрел на грудь своей коллеге. «Будь у меня жена, я бы сегодня выбил из нее все дерьмо», — также писал актер.

Возмущение вызвали и расистские шутки знаменитости. В одном из твоих твитов артист цитировал песню Канье Уэста и заявлял, что он слишком черный, чтобы сгореть на солнце. Кроме того, в его аккаунте был такой твит: «Супербоул! Америка! 80% людей в тюрьмах — афроамериканцы!». На странице Сойера также появлялись шутки про зоофилию и растление малолетних.

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