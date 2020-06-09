Спикер Госдумы поручил взять на контроль расследование аварии с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование аварии с участием актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 июня.

«Что касается давления на следствие — это недопустимо. (...) Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — сказал Володин.

Он напомнил, что год назад парламентарии приняли поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за «пьяные» ДТП. Так, в случае гибели одного человека максимальный срок лишения свободы — 12 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!