Супруги одновременно попытали удачу и разбогатели

Супруги из английского города Рагби, графство Уорвикшир, одновременно попытали удачу, сыграли в лотерею и разбогатели. Каждый выиграл 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей). Об этом сообщает местная газета Rugby Advertiser.

49-летний Эдриан Гелстон (Adrian Gelston) и его 48-летняя жена Дебора (Deborah) узнали о победе по видеозвонку от представителей лотереи. Благодаря тому, что каждый из супругов поучаствовал в розыгрыше, их суммарный выигрыш удвоился.

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«Боже мой! Это фантастика!» — закричала Эдриан. «Я сейчас заплачу, — отреагировал ее муж. — Я правда не могу в это поверить, это потрясающе».

Супружеская пара уже придумала, как потратить денежный приз. Они решили отметить 50-летие Эдриана на Мальдивах. «Пару лет назад мы уже летали туда на 25-ую годовщину свадьбы. Мы бы с радостью посетили те места снова», — рассказала Дебора.

«Мы долго планировали ту поездку. Мы думали, что это будет неповторимое путешествие, но мы бы хотели вернуться. Теперь все в наших руках, — добавил Эдриан. — А еще мы бы заехали в Вегас на мое 50-летие».

В январе сообщалось, что в США две подруги детства решили попытать удачу, сыграли в лотерею и в одночасье разбогатели. Они не стали рассказывать, на что хотят потратить выигранные деньги.

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