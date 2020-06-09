Мошенники обманули пользователей WhatsApp с помощью пива

Пользователей мессенджеров WhatsApp и Telegram предупредили о новой схеме мошенничества. Как сообщается в отчете компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру», злоумышленники попытались обмануть своих потенциальных жертв под предлогом розыгрыша четырех бочонков пива.

Мошенники отправляли сообщения со ссылками и утверждали, что для участия в розыгрыше необходимо заполнить анкету. Пользователям нужно было подтвердить, что они старше 18 лет, и ответить на несколько вопросов о пиве, а также поделиться акцией с десятью контактами в WhatsApp. Однако при попытке выполнить последнее требование жертву мошенников переадресовывали на другие страницы, которые представляли опасность.

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В ESET напомнили, что файлы, загруженные с подозрительных страниц, могут заблокировать устройство пользователя или использоваться для слежки за ним. В компании порекомендовали доверять только официальным ресурсам известных брендов для участия в различных акциях и розыгрышах.

В начале июня сообщалось о другой схеме мошенничества в WhatsApp, с помощью которой злоумышленники могли получить доступ к аккаунтам своих жертв. Кража профилей стала возможна из-за привязки к номеру телефона и использующейся мессенджером SMS-верификации.

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