В США дали прогноз по числу жертв коронавируса

Число жертв новой коронавирусной инфекции в США может к 4 августа достичь более 145 тысяч человек. Такой прогноз дал Институт систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон, передает Reuters.

По данным специалистов, к указанному сроку в стране из-за вируса могут умереть 145 728 человек. Как пояснило агентство, еще несколько дней назад институт прогнозировал, что умерших в стране к 4 августа будет меньше примерно на 5 тысяч человек.

Оценки пересмотрели в сторону повышения, в частности, в связи с быстрым ростом числа инфицированных в Техасе и ряде других штатов. Сейчас власти практически всех штатов США постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что введенные в стране санитарные ограничения из-за коронавируса настало время отменять, поскольку эпидемия близка к окончанию. «Мы возвращаемся в прежнее состояние, мы начинаем открывать страну», — подчеркнул он. Глава государства добавил, что не знает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения.

По данным на 9 июня, в США зафиксировали более 1,95 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 110 тысяч человек, вылечились более 506,4 тысячи пациентов.

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