Адвокат назвал способ получения Ефремовым условного срока

Адвокат Елисей Пятин назвал способ, с помощью которого актер Михаил Ефремов может получить условный срок. Его слова передает издание «Инфо24».

Пятин заявил, что даже для начинающего адвоката дело Ефремова несложное. Избежать реального тюремного наказания актеру могут помочь положительно характеризующие его материалы, возмещение вреда родственникам погибшего, а также чистосердечное признание и раскаяние.

Таким образом, Ефремов может получить условный срок с лишением права садиться за руль. «Если он поведет себя как человек, то и государство должно пойти ему навстречу. Смысла держать его где-нибудь в поселке нет», — отметил адвокат. При этом, доказывать, что события преступления не было или отсутствует состав преступления, бессмысленно. По мнению Пятина, это прямой путь в тюрьму.

Адвокат также подчеркнул, что общественный резонанс вокруг ДТП не позволяет оценить перспективы дела объективно. «В принципе, если бы это был не Ефремов, а какой-нибудь Иванов Иван, который так же выпил и попал в смертельное ДТП, то не было бы такого шума», — выразил мнение он.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

9 июня актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

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