Россия и Белоруссия не договорились по газу

В ходе общения накануне, 9 июня, в режиме видеоконференции министры энергетики России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич не договорились по газовому вопросу. Об этом свидетельствуют комментарии представителей ведомства. В частности, в белорусском Минэнерго подчеркнули неизменность своей позиции, сообщает БЕЛТА.

В Минске по-прежнему настаивают на том, чтобы привести методику определения среднемесячной теплоты сгорания природного газа (прямо влияет на оценку объема поставок газа) в соответствии с законодательством Белоруссии.

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Также белорусская сторона указала, что в Европе «Газпром» в течение года снижает цены как на спотовом рынке, так и по долгосрочным контрактом, поэтому справедливым был бы и пересмотр цен для партнера по Союзному государству.

В свою очередь комментарий российской стороны, опубликованный на сайте Министерства энерго, сообщает только о том, что обсуждались «актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение весны требовал от России снизить цены на газ в текущем году. В мае он отмечал, что ситуация, когда в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Минск покупает российский газ почти в два раза дороже, чем Берлин, выглядит ненормальной.

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Его российский коллега Владимир Путин фактически отказался от дискуссии, указав только, что цены на газ экономически обоснованы и связаны с затратами и инвестициями поставщиков.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Белоруссии начать переговоры о пересмотре контрактов, но только с 2021 года и после уплаты долга в размере свыше 165 миллионов долларов. Минск признать задолженность отказался. Позднее стороны подтвердили свои позиции в официальных письмах.

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