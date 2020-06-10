Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Укринформ».

Рекламу выпустило представительство французской компании Danone Russia. В сообщении украинского посольства на странице Facebook сказано, что «большой бизнес должен быть ответственным», а коммерческая целесообразность не является поводом «забывать о морали». «Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе, и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» — съязвили дипломаты. Сейчас ссылка на сообщение недоступна.

Украинский офис Danone заявил, что не может влиять на рекламную политику компании в других странах, в том числе в России. «Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — цитирует УНИАН заявление Danone Украина.

В 2014 году Пореченков посетил самопровозглашенную Донецкую народную республику, после чего появилось видео, на котором артист стреляет из пулемета в аэропорту Донецка. Он заявил, что кадры были постановочными, а патроны холостыми. Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск по обвинению в терроризме.

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