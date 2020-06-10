Кровожадная тигрица выбралась на волю и загрызла мужчину на глазах его друзей

В индийском штате Уттар-Прадеш тигрица загрызла 35-летнего мужчину на глазах его друзей. Об этом сообщает местная ежедневная газета Hindustan Times.

Нападение хищницы на Субенду Вишваса (Subendu Vishwas) произошло вечером 8 июня недалеко от государственного заповедника Pilibhit Tiger Reserve. Мужчина сидел с приятелями недалеко от дороги, когда кровожадная тигрица прыгнула на него и ранила в лицо, шею и живот. Вишвас скончался на месте.

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Заместитель директора заповедника Навин Хандельвал (Naveen Khandelwal) подтвердил, что молодая тигрица выбралась на волю и набросилась на местного жителя. «Наши работники пытаются выследить ее», — подчеркнул Хандельвал. Предполагается, что днем ранее та же тигрица изувечила двух братьев. Они проходят лечение в больнице.

Родные и друзья Вишваса ополчились на департамент лесного хозяйства и устроили пикет. Они требовали денежной компенсации родственникам погибшего. Работникам департамента пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить митингующих. «Некоторые местные очень разозлились из-за этой трагедии. Мы стараемся разговаривать с ними, чтобы решить конфликт мирно», — отметил один из полицейских.

Местные власти заверили, что семье Вишваса в обязательном порядке окажут финансовую поддержку.

По данным газеты, в заповеднике Pilibhit Tiger Reserve есть небольшая лазейка, которая позволяет как зверям, так и людям проникать на чужую территорию. По этой причине с 2017 года более 25 человек стали жертвами агрессивных животных.

В апреле сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за считаные дни убили пять человек. На тот момент последней жертвой хищников была 52-летняя женщина из округа Гадчироли, погибшая 24 апреля.

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