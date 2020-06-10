Сын убитого премьер-министра Швеции прокомментировал закрытие дела

Мартен Пальме, сын бывшего премьер-министра Швеции Улофа Пальме, прокомментировал закрытие уголовного дела об убийстве своего отца. Об этом сообщает Reuters.

Он верит в то, что преступление совершил графический дизайнер Стиг Энгстрем, покончивший с собой в 2000 году, о чем ранее заявил прокурор Кристер Петерссон. В то же время Пальме-младший отмечает, что мотивы убийцы так и остались неизвестными.

Нынешний премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что итоги расследования, скорее всего, не удовлетворят общественность, так как точных доказательств вины Энгстрема найти не смогли. По его мнению, убийство Пальме стало национальной трагедией. «Я искренне надеюсь, что эту рану теперь можно лечить», — заявил он.

Семья Энгстрема не согласна с обвинением. Его бывшая жена сообщила Daily Expressen, что он был слишком робким, чтобы совершить это преступление. В свою очередь в газете Dagens Nyheter заявили, что вместо ясности итогов расследования вышел «памятник полицейскому фиаско».

Основанием для подозрения в убийстве Пальме стали показания свидетелей. Однако в связи со смертью подозреваемого дело было закрыто.

Премьер-министра Швеции Улофа Пальме, лидера Социал-демократической партии, застрелили в Стокгольме 28 февраля 1986 года, когда он возвращался с женой из кино без охраны. На протяжении многих лет выдвигались самые разные версии этого преступления: в причастности к убийству, помимо прочих, подозревали курдских боевиков и югославские спецслужбы.

Отмечается также, что Пальме принимал участие в переговорах об окончании ирано-иракской войны, он резко критиковал войну во Вьетнаме, был сторонником борьбы c апартеидом в Южной Африке. В 1987 году была учреждена правозащитная премия его имени.

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