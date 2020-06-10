Российские ученые сожгли алюминий в воде

В России открыли способ сжигания алюминия в воде без дополнительных химических добавок. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению ученых Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, новый метод позволяет получать тепло, которое можно использовать для более эффективных энергоустановок, чем традиционные бензиновые и дизельные двигатели.

Исследователи нагревали сантиметровые алюминиевые гранулы до температур от 250 до 400 градусов Цельсия в водяном паре и обнаружили, что в таких условиях алюминий горит со скоростью порядка 1 сантиметра в час. На выходе получается газообразный высокочистый водород, твердый оксид алюминия, и выделяется тепловая энергия.

«Современный транспорт сделан из металла, и потребляет углеводороды в качестве топлива. Экологически чистый транспорт может быть устроен абсолютно наоборот: углеводороды будут использоваться в качестве конструкционного материала, а в качестве топлива будут использоваться металлы», — заявили в ОИВТ.

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