Асад отправил в отставку премьер-министра Сирии

Президент Сирии Башар Асад отправил в отставку премьер-министра страны Имада Хамиса. Об этом говорится в заявлении администрации в Twitter.

Дамаск не рассказал о причинах такого решения. В администрации добавили, что кабинет министров продолжит работу до следующих парламентских выборов. Временно исполняющим обязанности назначили министра общественных работ и жилищного строительства Хусейна Арнуса.

Пользователи в комментариях к записи администрации отмечают, что отставка выглядит смешно: они считают, что Асад имитирует обновление кабинета в преддверии выборов. «Забавно, что Хамиса (в переводе с арабского — четверг, прим. «Лента.ру») уволили в четверг», — добавляют другие пользователи.

Хамис занимал должность премьера с 2016 года. До этого, с 2011-го, он был министром энергетики страны.

Выборы парламента Сирии переносили два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции. Пока они запланированы на 19 июля.

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