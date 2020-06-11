Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь перенесли из-за коронавируса

Проведение одного из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в 2021 году, пишет Variety.

Точная дата проведения «Коачеллы» не объявлена. Представители местных властей объяснили повторный перенос фестиваля ухудшением ситуации с коронавирусом. Изначально он был запланирован на апрель, однако в марте из-за вспышки коронавируса в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится мероприятие, его решили перенести на октябрь.

Ежегодный фестиваль не будет проводиться впервые за 20 лет с момента запуска.

В округе Риверсайд насчитывается более 9,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 365 связанных с ним смертей.

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