Полиция назвала причину нового допроса Ефремова

Актера Михаила Ефремова доставили на новый допрос в полицию сразу по двум уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади в Москве ДТП со смертельным исходом, доставлен в Главное следственное управление для проведения следственных действий по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и допроса по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

После того как следователь допросит Ефремова, будет решен вопрос о его процессуальном статусе по делу о наркотиках.

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Ранее 11 июня сообщалось, что находящегося под домашним арестом актера увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они прибыли к нему после сообщений в СМИ о регистрации телефонного номера Ефремова в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.

Сообщалось, что актера хотят допросить и узнать когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного Ефремовым смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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