Ефремов остался свидетелем в деле о сбыте наркотиков после пятичасового допроса

Актера Михаила Ефремова оставили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков после пятичасового допроса. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

Актера допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Следственные действия в настоящее время завершены. Ефремов отправился к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Главном следственном управлении МВД закончился допрос Ефремова, который продолжался пять часов, по двум уголовным делам: о нарушении правил дорожного движения и о незаконном обороте наркотиков.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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