Фермерские хозяйства Подмосковья получили из бюджета семь миллионов рублей

Власти Подмосковья с начала года выплатили около семи миллионов рублей в качестве субсидий фермерским хозяйствам региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 11 июня.

«На сегодняшний день уже 27 фермерских хозяйств из 14 муниципальных образований получили государственную поддержку», — сказал министр.

По его словам, на помощь могут рассчитывать хозяйства, не допустившие снижения поголовья животных на начало текущего года к уровню на начало 2019-го.

Поддержка также оказывается в целях финансового обеспечения части затрат на содержание коров, коз и овец, отметил он. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, выплаты не предусмотрены.

В сентябре прошлого года Разин анонсировал увеличение числа фермерских проектов в области. В частности, речь идет о молочном животноводстве.