В России предложили создать реестр закрывшихся из-за пандемии МСП

В России предложили создать на добровольной основе реестр закрывшихся в результате пандемии малых и средних предприятий (МСП), готовых вернуться в бизнес после кризиса. С такой инициативой выступила общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», рассказал 11 июня ТАСС ее первый вице-президент Азат Газизов.

По его словам, предложение обсуждалось 10 июня в ходе совещания по доработке общенационального плана по восстановлению экономики с вице-премьером России Андреем Белоусовым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, в котором участвовали «Опора России» и Торгово-промышленная палата (ТПП).

«Мы ожидаем, что большое количество малого и среднего бизнеса будет закрываться. Поэтому мы предложили по аналогии с офицерами запаса Минобороны сделать некий добровольный реестр "предпринимателей запаса". По нашим данным, до 80 процентов из них готовы работать над возвращением в бизнес», — отметил Газизов.

Он добавил, что такое решение коррелирует с целями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вице-президент «Опоры России» пояснил, что необходимо будет вернуть к предпринимательству тех, кто занимался бизнесом ранее и имеет соответствующий опыт.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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