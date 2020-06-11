Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения

Жительница Великобритании Кэти Норт (Katy North) сумела похудеть на 22 килограмма и рассказала, как ей это удалось. Ее способом поделилось издание Daily Express.

39-летняя Норт, многодетная мать, ставила заботу о детях на первое место и не успевала заниматься спортом. Даже если ей удавалось немного похудеть, вскоре она снова набирала потерянные килограммы, так как у нее не хватало сил постоянно следить за калориями.

Британка заметила, что сильно поправилась после встречи с новым мужчиной — они постоянно ходили в рестораны и пробовали калорийные блюда. «Хотя мы хорошо проводили время, я все же позволяла себе слишком много. А потом я еще и забеременела в четвертый раз. Тогда же мы переезжали, это был большой стресс, поэтому я много ела, чтобы успокоиться», — призналась Норт и отметила, что начала сильно переживать из-за лишнего веса.

После родов британка твердо решила привести себя в форму и записалась в местную группу по похудению. Там она смогла покупать готовую низкокалорийную и сбалансированную пищу. Норт отметила, что это позволило ей не тратить время и силы на готовку диетических блюд для себя.

Она строго придерживалась диеты и смогла сбросить 22 килограмма. Норт призналась, что теперь ее самооценка поднялась. «В этом году у меня юбилей и свадьба. Я не могу дождаться церемонии, хотя раньше я боялась, что все будут на меня смотреть и осуждать», — призналась Норт.

Ранее сообщалось о жительнице шотландского города Левен, которая весила 165 килограммов и смогла сбросить 102 килограмма. Врачи диагностировали у нее диабет, и тогда она решилась похудеть. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом, при этом не делала никаких операций.

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