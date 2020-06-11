В России описали «выпустивший соплю» Су-24

Пилоты российских истребителей в целях экономии денег Минобороны проходят обучение воздушной дозаправке не с полноценными танкерами, а с боевыми самолетами Су-24, Су-33 и МиГ-29К, рассказал РИА Новости майор в отставке Дмитрий Литвинов, пилотировавший истребитель Су-27.

Летчик описал свою первую воздушную дозаправку. «Взлетел с аэродрома, вышел в заданный район, пристроился в хвост Су-24. Он выпустил свою "соплю", я выровнял скорость, занял высоту, выпустил штангу… и тут начало болтать. Попали в турбулентность, самолет бросило вперед, мне по фонарю кабины ударил заправочный конус», — сказал пилот.

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По его словам, после этого Су-27 «уменьшил скорость, вновь попытался прицепиться — опять не удалось. Лишь с третьей попытки попал штангой в конус. Вспотел, как в бане».

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».

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