Мужчина поехал в отпуск и разбогател

Житель американского города Гринакрс решил сыграть в лотерею, когда гостил у сестры в штате Северная Каролина, и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт UPI.

Марк Хоти (Mark Hoti) приехал в отпуск в город Роли, где живет его сестра с мужем. Хоти зашел в супермаркет, чтобы купить продукты, и решил приобрести несколько билетов моментальной лотереи.

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Ему на глаза попался билет стоимостью 30 долларов (2 тысячи рублей) с призовым фондом в 300 миллионов долларов (20,7 миллиарда рублей). «Я уже собирался уйти, но по какой-то причине подумал: "Знаете что, я здесь, я на отдыхе, я куплю его"», — рассказал Хоти.

Дома у сестры американец начал стирать защитный слой с билета и увидел, что выиграл сто долларов (6,8 тысячи рублей). Сестра посмотрела на билет и заметила, что он еще не все стер. «Она стерла еще немного, и из-под защитного слоя появились еще три ноля», — сказал Хоти. Его выигрыш составил 100 тысяч долларов (6,9 миллиона рублей).

В понедельник, 8 июня, победитель получил деньги. Он планирует потратить выигрыш, в частности, на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что супруги из английского города Рагби, графство Уорвикшир, одновременно попытали удачу, сыграли в лотерею и разбогатели. Благодаря тому, что каждый из супругов поучаствовал в розыгрыше, их суммарный выигрыш удвоился.

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