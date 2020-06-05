Скромный подарок жены принес мужу неожиданное богатство

Жительница австралийского города Бандаберг, штат Квинсленд, преподнесла мужу на день рождения скромный подарок в виде лотерейного билета, который оказался выигрышным. Об этом сообщается на сайте The Lott.

1 июня пенсионерка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, как ее подарок принес мужу неожиданное богатство в 502,5 тысячи австралийских долларов (24,2 миллиона рублей). Она решила поздравить его с днем рождения, подарив лотерейный билет розыгрыша Saturday Gold Lotto, состоявшегося 30 мая.

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«Мы проверили билет три раза и не могли поверить, что стали победителями! Меня всю трясло. Я даже не могу вспомнить, что творилось тогда в моей голове. Это неописуемо! Я ведь купила этот билет на день рождения мужа. Этот подарок оказался самым лучшим из всех когда-либо мной подаренных!» — поделилась своими эмоциями австралийка.

Жена заявила представителям лотереи, что денежный приз пришелся как нельзя кстати. «Последнее время наша семья испытывала финансовые трудности. Эти деньги нам очень помогут. Мы с мужем уже на пенсии, так что у нас полно свободного времени, чтобы придумать, как насладиться выигрышем, — отметила она. — Признаться честно, мы в предвкушении!»

В конце апреля сообщалось, что жительница австралийского города Чартерс-Тауэрс, штат Квинсленд, получила от дочери лотерейный билет в качестве подарка ко Дню матери и стала миллионершей. Победительница надеется, что деньги помогут ей держать на плаву небольшой семейный бизнес, пострадавший из-за пандемии COVID-19.

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