Назван возраст достижения финансовой независимости в России

Опрос компании «Сбербанк страхование жизни» показал, что россияне в среднем называют возрастом обретения финансовой независимости 26 лет, хотя поддержка родителей продолжается и позднее. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Самую низкую оценку — 24,9 года — дали респонденты из Хабаровска, а самую высокую — 27,5 года — из Ростова-на-Дону. Это региональный тренд, так как в городах Сибири и Дальнего Востока в целом говорят о более раннем достижении самостоятельности, чем в южных регионах России.

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Серьезно влияют на оценку возраст и уровень дохода опрошенных. Так, люди до 30 лет указывают возраст в 22 года, а наиболее состоятельные россияне — 23 года. Респонденты старше 60 лет, напротив, говорят о финансовой независимости с 27 лет, а те, чье состояние позволяет купить автомобиль, но не квартиру — 28 лет.

Также в ходе опроса стало понятно, что 54 процента родителей имеют привычку помогать взрослым детям, которые уже обеспечивают себя самостоятельно. Чаще всего это делают в городах Западной Сибири (Барнаул, Омск, Новосибирск — 53-55 процентов), а реже — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах (35-36 процентов).

Исследование проведено в мае этого года в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек, в каждом из них опрошены не менее 300 человек. Метод исследования — телефонный опрос по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения населенных пунктов.

Ранее компания выяснила, что жители российских городов считают достаточным откладывать на будущее своих детей от 2,8 миллиона до 17,2 миллиона рублей.

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