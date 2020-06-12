Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время онлайн-общения с юнармейцами представитель Кремля отметил, что сложность его работы заключается в том, что неосторожное высказывание может использоваться недоброжелателями против главы государства и самого себя. «Поэтому работа такая, суть как у сапера — ошибаешься один раз», — пояснил он.

Также Песков рассказал, что входит в его обязанности как пресс-секретаря президента. В первую очередь это разъяснение журналистам вопросов, которые связаны с российским лидером.

Ранее стало известно, что Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, большинство сотрудников администрации президента вернутся на рабочие места. «До нас довели, что, поскольку сняты ограничения в Москве, с понедельника возвращаемся к нормальному режиму работы», — сообщил собеседник издания. При этом часть чиновников начали работать в обычном формате уже 8 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!