Фанат выбежал на поле в проходящем без зрителей матче «Барселоны» и объяснился

Фанат, выбежавший на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной», объяснил, как ему это удалось. Его слова приводит AS.

Болельщик в форме сборной Аргентины выбежал на поле во время второго тайма и сфотографировался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. После этого стюарды вывели его со стадиона.

Мужчина рассказал о случившемся, заявив, что давно планировал этот поступок. «Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф», — заявил он. Нарушитель добавил, что перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0. Чемпионат Испании, который был прерван из-за коронавируса, был возобновлен матчами 28-го тура. При этом все встречи проходят без зрителей.

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