Роналду промахнулся с пенальти впервые за 509 дней

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в официальном матче впервые за 509 дней. Об этом сообщается в Twitter Squawka Football.

Нападающий угодил в штангу с 11-метровой отметки в ответной игре полуфинала Кубка Италии против «Милана». Итоговый счет встречи (0:0) позволил туринскому клубу выйти в финал.

Последний раз Роналду не забивал пенальти в январе 2019 года в матче с «Кьево» (3:0). Источник уточняет, что начиная с 2017-го португалец промахивается с точки по одному разу в год.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.

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