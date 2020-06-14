«Сюрприз от Овечкина» назвали самым смешным моментом сезона НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards, вручаемой по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка». Смешной момент с Овечкиным произошел в октябре 2019 года на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто». Режиссер трансляции показывал ребенка на трибуне, когда в кадр внезапно ворвался российский нападающий. Анимированное изображение получило название «Сюрприз от Ови».

Гифка с российским форвардом собрала 31,1 процента голосов, обойдя видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом и вратарем «Анахайма» Райаном Миллером.

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В 2018 году россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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